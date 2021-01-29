Пандемия коронавируса может начать отступать уже после февраля-марта - Мурашко

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Февраль и март могут стать переломными месяцами в ситуации с распространением коронавируса, после которых инфекция может начать отступать, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы сегодня делаем все. Я думаю, февраль-март станут переломным моментом и пандемия начнет отступать", - сказал министр журналистам в ходе рабочего визита в Карелию.