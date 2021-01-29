Остановка Nord Stream 2 вынудит ФРГ платить крупные компенсации - эксперт
16:32 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2" вынудит Германию выплачивать огромные компенсации. Такое мнение выразил внешнеполитический эксперт фракции Христианско- демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Родерих Кизеветтер (ХДС) в опубликованном в пятницу интервью медиакомпании "Дойче велле" (DW).
"Теперь блокировать его [проект "Северный поток - 2"] на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, я считаю политически неверным по двум причинам", - отметил Кизеветтер. "Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора", - добавил он.
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 г. после того, как швейцарская Allseas ("Олсиз") отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 г. Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени из 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.
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