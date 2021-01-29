Министерство просвещения опровергло слухи о тотальном переходе школ на шестидневку

17:00 Источник: Эхо Москвы

Министерство просвещения опровергло слухи о тотальном переходе школ на шестидневное обучение.

Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана и режима занятий отнесены к полномочиям школ и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется, — говорится в заявлении пресс-службы Минпросвещения. Эхо Москвы