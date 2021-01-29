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НОВОСТИ

Министерство просвещения опровергло слухи о тотальном переходе школ на шестидневку

17:00 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Министерство просвещения опровергло слухи о тотальном переходе школ на шестидневное обучение.

Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана и режима занятий отнесены к полномочиям школ и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется, — говорится в заявлении пресс-службы Минпросвещения.  Эхо Москвы

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