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НОВОСТИ

В Нью-Йорке прошел митинг противников Wall Street

17:12 29.01.2021 Источник: Эхо Москвы

У здания фондовой биржи в Нью-Йорке прошел митинг противников Wall Street. Они возмущены ограничениями на покупку акций компании GameStop, из-за которых на рынке начался хаос. На Wall Street минувшим вечером вышли несколько десятков человек. Они пришли, чтобы выразить возмущение частных трейдеров, которым сервис по продаже акций Robinhood и другие подобные торговые площадки запретили вкладывать деньги в компанию Gamestop.

Американское интернет-издание CNET сообщает, что на митинге звучали лозунги за свободную торговлю. Также собравшиеся кричали «Позор» и призывали «съесть богатых» и обложить их дополнительными налогами.

Скандал вокруг Gamestop возник на прошлой неделе. Члены сообщества WallStreetBet в социальной сети Reddit заметили, что акции этой компании значительно недооценены и сговорились организованно их скупать. В итоге стоимость ценных бумаг возросла примерно в десять раз, из-за чего некоторые влиятельные фонды понесли убытки в десятки миллионов долларов.

Произошедшее вызвало опасения у экспертов. Так, телеканал CNN сообщает, что сговор пользователей Reddit привёл к появлению экономического пузыря, который угрожает стабильности на рынке.

Тем временем колумнисты газеты Financial Times и телеканала CNBS отмечают, что американские элиты возмущены этим сговором, и что ситуация вокруг компании Gamestop может привести возобновлению протестов под лозунгом «Захвати Wall Street».  Эхо Москвы

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