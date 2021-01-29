В СПЧ считают, что нужно наказать кидавших в полицейских снежки на несогласованной акции
17:32 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин считает, что участники несогласованных акций, которые кидали в полицейских снежки 23 января, должны быть привлечены к ответственности.
"Все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу, пресекают незаконные действия. Не стоит за это в них бросать снежки или прочее", - сказал Бабушкин, слова которого приводит пресс-служба СПЧ.
НОВОСТИ
- 17:12 29.01.2021
- В Нью-Йорке прошел митинг противников Wall Street
- 17:00 29.01.2021
- Министерство просвещения опровергло слухи о тотальном переходе школ на шестидневку
- 16:32 29.01.2021
- Остановка Nord Stream 2 вынудит ФРГ платить крупные компенсации - эксперт
- 16:12 29.01.2021
- Пандемия коронавируса может начать отступать уже после февраля-марта - Мурашко
- 16:00 29.01.2021
- Украинские силовики за неделю 32 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике
- 15:32 29.01.2021
- Генпрокуратура проведет проверку очистки крыш домов от снега в регионах
- 15:12 29.01.2021
- Русскоязычный покупатель приобрел картину Боттичелли за $92 млн
- 15:00 29.01.2021
- Боррель обсудит в Москве двусторонние отношения, пандемию, Иран, Украину, Навального
- 14:32 29.01.2021
- В конце 2020 года армия получила 11 баллистических ракет
- 14:12 29.01.2021
- Экзамены для выпускников, не планирующих поступать в вузы, пройдут в мае
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать