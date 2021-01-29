В СПЧ считают, что нужно наказать кидавших в полицейских снежки на несогласованной акции

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), руководитель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин считает, что участники несогласованных акций, которые кидали в полицейских снежки 23 января, должны быть привлечены к ответственности.

"Все эти люди должны понести наказание за свои действия. В данном случае заявок на проведение митингов не было. И полицейские не виноваты, что выполняют свою работу, пресекают незаконные действия. Не стоит за это в них бросать снежки или прочее", - сказал Бабушкин, слова которого приводит пресс-служба СПЧ.