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Для массовой вакцинации в РФ уже выпущено свыше 4 млн доз вакцин против коронавируса

19:20 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции выпущено на сегодняшний день для массовой вакцинации жителей России, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня уже выпущено для применения более 4 млн доз вакцин", - сказал министр журналистам во время рабочей поездки в Карелию, добавив, что к вечеру пятницы ожидается выпуск еще около 200 тыс. доз, которые сразу направятся в регионы.

Мурашко отметил, что в целом охват вакцинацией от коронавируса должен составить 60% населения России. "В графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность [сможет] <...> выпустит эти объемы [необходимые дозы вакцин] раньше, мы готовы привить раньше", - добавил он.

Кроме того, количество пунктов вакцинации в регионах РФ за последние две недели увеличилось в 2,5 раза и каждый день добавляется по 200-300 пунктов, заключил министр.

18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.

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