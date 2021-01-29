Для массовой вакцинации в РФ уже выпущено свыше 4 млн доз вакцин против коронавируса
19:20 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 4 млн доз вакцин против новой коронавирусной инфекции выпущено на сегодняшний день для массовой вакцинации жителей России, сообщил в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня уже выпущено для применения более 4 млн доз вакцин", - сказал министр журналистам во время рабочей поездки в Карелию, добавив, что к вечеру пятницы ожидается выпуск еще около 200 тыс. доз, которые сразу направятся в регионы.
Мурашко отметил, что в целом охват вакцинацией от коронавируса должен составить 60% населения России. "В графиках себе ставим, что это должно завершиться в первом полугодии, если промышленность [сможет] <...> выпустит эти объемы [необходимые дозы вакцин] раньше, мы готовы привить раньше", - добавил он.
Кроме того, количество пунктов вакцинации в регионах РФ за последние две недели увеличилось в 2,5 раза и каждый день добавляется по 200-300 пунктов, заключил министр.
18 января в регионах РФ началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил президент РФ Владимир Путин.
НОВОСТИ
- 18:40 29.01.2021
- Челябинск признан городом с самым загрязненным воздухом в стране в 2020 году
- 18:15 29.01.2021
- IT-система «Ростеха» стала лучшим управленческим решением на конкурсе «Проект года – 2020»
- 18:00 29.01.2021
- Разработчиков российских вакцин от коронавируса попросили проверить их на халяльность
- 17:32 29.01.2021
- В СПЧ считают, что нужно наказать кидавших в полицейских снежки на несогласованной акции
- 17:12 29.01.2021
- В Нью-Йорке прошел митинг противников Wall Street
- 17:00 29.01.2021
- Министерство просвещения опровергло слухи о тотальном переходе школ на шестидневку
- 16:32 29.01.2021
- Остановка Nord Stream 2 вынудит ФРГ платить крупные компенсации - эксперт
- 16:12 29.01.2021
- Пандемия коронавируса может начать отступать уже после февраля-марта - Мурашко
- 16:00 29.01.2021
- Украинские силовики за неделю 32 раза обстреляли территорию ДНР, сообщили в республике
- 15:32 29.01.2021
- Генпрокуратура проведет проверку очистки крыш домов от снега в регионах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать