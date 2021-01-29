Разработчиков российских вакцин от коронавируса попросили проверить их на халяльность

17:55 Источник: Интерфакс

Духовное управление мусульман Татарстана направило запрос разработчикам отечественных вакцин от COVID-19 с просьбой проверить их состав на халяльность, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по стандарту "халяль" при муфтияте республики Ирек Зиганшин.

"Наш комитет направил запрос разработчикам вакцин от коронавируса. Мы хотим убедиться, что в их составе не содержится нехаляльных компонентов", - сказал Зиганшин.

По его словам, причиной подобного запроса стали многочисленные обращения от верующих, в которых татарстанцы выражали обеспокоенность возможным наличием в вакцинах запрещенных исламом компонентов.

Духовный деятель пояснил, что к категории "харам", иначе говоря - запрещенного, относятся компоненты свинины, мяса хищных животных, алкоголя. Присутствие же в составе продукта компонентов животного происхождения допускается только при условии, что животное было забито по стандартам "халяль".

При этом Зиганшин не уточнил, разработчикам каких конкретно вакцин был направлен подобный запрос.