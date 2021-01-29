В Госдуме хотят увеличить штрафы за фейки с использованием военной и полицейской формы

21:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ГД планируют увеличить штрафы за фейки с использованием формы военных и полиции. Нижняя палата парламента может принять соответствующий законопроект в этом году.

Документ сейчас находится в стадии разработки, сообщил глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, сейчас максимальный штраф за такие действия полторы тысячи рублей, размер увеличения наказания будет обсуждаться, и речь пойдёт о «более осязаемых цифрах».

Ранее Хинштейн рассказал о выявлении 13 фейков, связанных с использованием формы правоохранительных органов, которые касались незаконных акций 23 января. Говорит Москва