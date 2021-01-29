Шесть человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и грузовика в Самарской области
19:50 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Микроавтобус и грузовик столкнулись в Самарской области, в результате ДТП 6 человек погибли, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"По предварительным данным, на 873-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о 6 погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы", - сказал собеседник.
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