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Путин подписал закон о продлении ДСНВ между РФ и США на пять лет

19:40 29.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (далее - Соглашение), заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами", - говорится в документе.

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