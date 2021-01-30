В Ростуризме назвали страны, туристы из которых оставляют в РФ больше всего денег

22:40 Источник: Интерфакс

Граждане арабских стран, Германии, Франции и США, приезжающие в Россию с целью отдыха, оставляют в стране больше всего денег, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Среди всех въезжающих в Россию иностранцев с разными целями - рабочими, деловыми, в бизнес-поездки - больше всего денег оставляют туристы, которые приезжают с целью отдыха. Если человек приезжает на отдых, он тратит деньги - покупает сувениры, занимается шопингом, ходит в рестораны. Поэтому туристы из таких стран нам интереснее всего", - сказала она в ходе интервью блогеру Надежде Стрелец на одноименном YouTube-канале.

Догузова напомнила, что по численности в России лидируют туристы из Китая, но, если брать средний чек на поездку, они не входят в топ лидеров по тратам.

"Больше всего денег в экономике оставляют американцы, европейцы (Франция, Германия), туристы из стран Ближнего Востока. По итогам 2019 года траты зарубежных туристов составили $10,9 млрд. Это экспорт туризма - то, что иностранцы тратят в нашей стране. Падение въездного туризма в 2020 году у нас 70% где-то составит, поэтому потери экономики от отсутствия иностранцев достигнут 600 млрд рублей, если в рубли переводить", - добавила она.