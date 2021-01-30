США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля - Госдеп
08:30 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты оптимистично настроены касательно завершения процедур о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля на пятилетний срок. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным закона о продлении договора.
"Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление [документа], которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения [срока документа] 5 февраля", - сказал собеседник агентства.
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