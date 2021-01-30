Медучреждения не имеют права требовать деньги за вакцину от ковида - Росздравнадзор

08:40 Источник: Коммерсант.ru

Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, медучреждения, проводящие вакцинацию, не имеют права требовать деньги за препарат, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января.

«В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным»,— сообщили в Росздравнадзоре «РИА Новости». Там напомнили, что вакцинацию от COVID-19 могут проводить только медицинские организации, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности, в том числе и на проведение профилактических прививок. Коммерсантъ