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Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

08:50 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский истребитель МиГ-31БМ поднялся в пятницу на перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

После разворота норвежского самолета от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в центре.

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