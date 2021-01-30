В феврале на 4,9% увеличатся соцвыплаты
09:00 30.01.2021 Источник: Газета.Ru
Пенсионный фонд России заявил, что на соцвыплаты в 2021 году планируется выделить 435 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ПФР. В заявлении отмечается, что повышение выплат будет производиться с 1 февраля 2021 года, рост составит 4,9%. Кроме того, ожидается повышение набора социальных услуг, входящих в ЕВД, до 1,2 тыс. руб. в месяц. Набор может быть представлен в виде денег или предоставляемых услуг.
В ПФР также рассказали о росте пособия на погребение, выплачиваемого родственникам неработающего умершего пенсионера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об индексации пенсий остается дискуссионным. Газета.Ru
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