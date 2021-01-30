Китай пригрозил Тайваню войной из-за стремления к независимости

09:30 Источник: Русская служба Би-би-си

Китай предупредил Тайвань, что любые попытки получить независимость будут означать войну. За последние несколько дней самолеты китайских ВВС неоднократно приближались к острову.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.

Ожидается, что новое правительство США продолжит оказывать давление на Китай по широкому ряду вопросов, включая права человека, торговые споры, ситуацию в Гонконге и Тайване. В период правления Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

По мнению аналитиков, Пекин все больше обеспокоен стремлением тайваньских властей официально объявить остров независимым государством и хочет припугнуть президента Цай Инвэнь, чтобы та отказалась от своих планов.

Сама Цай Инвэнь неоднократно заявляла, что Тайвань уже является независимым государством, поэтому в формальной декларации независимости нет необходимости. Русская служба Би-би-си