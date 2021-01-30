Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

10:00 Источник: Газета.Ru

Депутат норвежского парламента Петтеру Эйде выдвинул движение Black Lives Matter на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета Guardian.

По мнению парламентария от Социалистической левой партии Норвегии Петтеру Эйде, которому принадлежит идея номинировать Black Lives Matter, движение стало важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всем мире.

Эйде, ссылаясь на научные данные, отметил, что несмотря на то, что ряд выступлений сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождался беспорядками и погромами, большая часть подобных акций носила мирный характер. Газета.Ru