Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку
10:30 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция островного государства Вануату задержала и направила в карантин экипаж российской яхты "Милонга", совершавшей кругосветное путешествие. Об этом в ТАСС сообщили в субботу в посольстве РВ в Австралии.
По данным дипмиссии, российская яхта "Милонга" с тремя членами экипажа на борту зашла в территориальные воды Вануату 23 января, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Береговая охрана сопроводила судно в порт столицы республики Порт-Вилы, поскольку экипаж яхты не предупредил власти Вануату о своем намерении. Троих россиян, бывших на борту, задержали и направили в карантин.
В посольстве отметили, что российским гражданам была оказана необходимая консульская помощь, а власти островного государства обеспечили пополнение запасов пресной воды и топлива. Экипаж яхты пока остается в карантине, однако сотрудники дипломатической миссии активно работают с властями Вануату, и рассчитывают в ближайшее время получить для российского судна разрешение покинуть порт.
Республика Вануату закрыла свои морские и сухопутные границы в марте прошлого года на фоне пандемии. В настоящий момент государство считается полностью свободным от коронавируса и на его территории пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Единственный пациент, заразившийся коронавирусом, был выявлен медиками в ноябре в пограничном изоляторе.
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