Банки в РФ больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин

12:30

Российским банкам запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, соответствующий закон вступил в силу в конце января. Эксперт полагает, что данная норма облегчит жизнь и бизнесу, и гражданам.

Закон запрещает банкам без объяснения причин блокировать счета или отказывать в совершении операций, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Прайм