Уровень доверия Путину опустился до 53% - опрос
12:00 30.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Опрос проводился 22–24 января среди трех тысяч человек.
Согласно предыдущим опросам ФОМ, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55%. Опрос также показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26 процентов – отрицательно. Эхо Москвы
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