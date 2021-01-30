В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 032. Общее количество инфицированных достигло 3 832 080, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,5%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 24 502, до 3 279 964. Таким образом, пятый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения. Согласно данным штаба, доля уже выздоровевших выросла до уровня 85,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 512 против 534 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 697 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,9%, следует из данных штаба.