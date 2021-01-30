0
0
70
НОВОСТИ

В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки

11:30 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 032. Общее количество инфицированных достигло 3 832 080, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, составил 0,5%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 24 502, до 3 279 964. Таким образом, пятый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения. Согласно данным штаба, доля уже выздоровевших выросла до уровня 85,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 512 против 534 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 697 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,9%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 30.01.2021
Уровень доверия Путину опустился до 53% - опрос
0
36
11:00 30.01.2021
ЕС отказался от блокировки поставок вакцины в Великобританию после жесткого ответа Лондона
0
169
10:30 30.01.2021
Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку
0
208
10:00 30.01.2021
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
0
204
09:30 30.01.2021
Китай пригрозил Тайваню войной из-за стремления к независимости
0
283
09:00 30.01.2021
В феврале на 4,9% увеличатся соцвыплаты
0
315
08:50 30.01.2021
Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
0
275
08:40 30.01.2021
Медучреждения не имеют права требовать деньги за вакцину от ковида - Росздравнадзор
0
274
08:30 30.01.2021
США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля - Госдеп
0
287
22:40 29.01.2021
В Ростуризме назвали страны, туристы из которых оставляют в РФ больше всего денег
0
827

Возврат к списку