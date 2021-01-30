Отношения США и России не нуждаются в перезагрузке, считает американский посол в Москве
14:00 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Россия должны поддерживать друг друга, нет необходимости в перезагрузке отношений двух стран, заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".
"Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке [отношений США и России] нет. <…> Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет - они возникли в начале 19-го века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты, в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог и продолжаем это делать", - сказал он.
Салливан отметил, что у США и России есть расхождения. "Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия. Все они хорошо известны, и некоторые из этих вопросов мы можем сегодня обсудить", - сказал он. В частности, по словам Салливана, по вопросу договора СНВ-3 у правительств обеих стран "наметился прогресс".
Посол также добавил, что, несмотря на разногласия, отношения двух стран сегодня лучше, чем в годы холодной войны. "Связи между гражданами США и России сейчас гораздо более многоплановы, чем 30-40 лет назад, когда мои предшественники, послы США, работали в условиях напряженных отношений с Советским Союзом. Таким образом, наш диалог продолжается. Мы продолжаем взаимодействовать с правительством России по самым разным вопросам", - отметил он.
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