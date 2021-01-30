0
0
135
НОВОСТИ

Отношения США и России не нуждаются в перезагрузке, считает американский посол в Москве

14:00 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Россия должны поддерживать друг друга, нет необходимости в перезагрузке отношений двух стран, заявил посол США в Москве Джон Салливан в интервью телеканалу "Дождь".

"Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке [отношений США и России] нет. <…> Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет - они возникли в начале 19-го века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты, в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог и продолжаем это делать", - сказал он.

Салливан отметил, что у США и России есть расхождения. "Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия. Все они хорошо известны, и некоторые из этих вопросов мы можем сегодня обсудить", - сказал он. В частности, по словам Салливана, по вопросу договора СНВ-3 у правительств обеих стран "наметился прогресс".

Посол также добавил, что, несмотря на разногласия, отношения двух стран сегодня лучше, чем в годы холодной войны. "Связи между гражданами США и России сейчас гораздо более многоплановы, чем 30-40 лет назад, когда мои предшественники, послы США, работали в условиях напряженных отношений с Советским Союзом. Таким образом, наш диалог продолжается. Мы продолжаем взаимодействовать с правительством России по самым разным вопросам", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 30.01.2021
Контингент турецких военнослужащих прибыл в Азербайджан
0
55
13:04 30.01.2021
На северо-западе Москвы возник крупный пожар в результате взрыва газовых баллонов
0
225
12:30 30.01.2021
Банки в РФ больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин
0
268
12:00 30.01.2021
Уровень доверия Путину опустился до 53% - опрос
0
357
11:30 30.01.2021
В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки
0
279
11:00 30.01.2021
ЕС отказался от блокировки поставок вакцины в Великобританию после жесткого ответа Лондона
0
398
10:30 30.01.2021
Полиция Вануату задержала экипаж российской яхты, совершавшей кругосветку
0
415
10:00 30.01.2021
Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
0
349
09:30 30.01.2021
Китай пригрозил Тайваню войной из-за стремления к независимости
0
432
09:00 30.01.2021
В феврале на 4,9% увеличатся соцвыплаты
0
453

Возврат к списку