На северо-западе Москвы возник крупный пожар в результате взрыва газовых баллонов

13:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупный пожар произошел на северо-западе Москвы, на промышленном объекте взрываются газовые баллоны, пожару присвоен третий ранг сложности, передает корр. ТАСС.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пожар происходит на Туристской улице. Происходит факельное горение, взрываются газовые баллоны. В очаге пожара высокая температура. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Из-за высокой температуры и взрывов пожарные не могут подобраться к очагу возгорания. Есть вероятность распространения огня. Емкость с газом объемом 24 кубометра угрожает взорваться на месте пожара, пожарные отведены, рассказал собеседник агентства.