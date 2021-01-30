Австриец завещал 2 млн евро французской деревне, где его семья скрывалась от нацистов
17:30 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выходец из Австрии Эрик Швам оставил после своей смерти около 2 млн евро французской коммуне Шамбон-сюр-Линьон (департамент Верхняя Луара, юг страны), жители которой укрыли его семью от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщила газета "20 minutes".
По ее информации, жители коммуны скрывали бежавшую из Австрии семью евреев с 1943 года в здании местной школы. Сам Швам проживал в этих местах до 1950 года пока не женился на девушке из Лиона. Мужчина умер 25 декабря 2020 года в возрасте 90 лет, его завещание официально пока не оглашено, однако уже известно, что большая его часть достанется жителям деревни.
Эту информацию подтвердила бывшая мэр коммуны Элиан Воке-Мотт, которая сообщила, что Швам сам сообщил об этом своем желании во время встречи с властями. Нынешний мэр Жан- Мишель Эйро не стал подробно комментировать наследство, однако заметил, что сумма, о которой идет речь, является "значительной для Шамбон-сюр-Линьон". Он также отметил, что Швам хотел, чтобы его деньги были в первую очередь потрачены на поддержку образования и программы для молодежи.
По данным газеты, жители Шамбон-сюр-Линьон спасли несколько тысяч евреев во Время второй мировой войны.
НОВОСТИ
- 18:00 30.01.2021
- США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния отношений - Салливан
- 17:00 30.01.2021
- Космонавты и астронавты в течение недели мало общаются на МКС - член экипажа
- 16:00 30.01.2021
- Бенефициаром "дворца под Геленджиком" является Аркадий Ротенберг - пресс-служба
- 15:00 30.01.2021
- Контингент турецких военнослужащих прибыл в Азербайджан
- 14:00 30.01.2021
- Отношения США и России не нуждаются в перезагрузке, считает американский посол в Москве
- 13:04 30.01.2021
- На северо-западе Москвы возник крупный пожар в результате взрыва газовых баллонов
- 12:30 30.01.2021
- Банки в РФ больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин
- 12:00 30.01.2021
- Уровень доверия Путину опустился до 53% - опрос
- 11:30 30.01.2021
- В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 30.01.2021
- ЕС отказался от блокировки поставок вакцины в Великобританию после жесткого ответа Лондона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать