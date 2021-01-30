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Австриец завещал 2 млн евро французской деревне, где его семья скрывалась от нацистов

17:30 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выходец из Австрии Эрик Швам оставил после своей смерти около 2 млн евро французской коммуне Шамбон-сюр-Линьон (департамент Верхняя Луара, юг страны), жители которой укрыли его семью от нацистов во время Второй мировой войны. Об этом в субботу сообщила газета "20 minutes".

По ее информации, жители коммуны скрывали бежавшую из Австрии семью евреев с 1943 года в здании местной школы. Сам Швам проживал в этих местах до 1950 года пока не женился на девушке из Лиона. Мужчина умер 25 декабря 2020 года в возрасте 90 лет, его завещание официально пока не оглашено, однако уже известно, что большая его часть достанется жителям деревни.

Эту информацию подтвердила бывшая мэр коммуны Элиан Воке-Мотт, которая сообщила, что Швам сам сообщил об этом своем желании во время встречи с властями. Нынешний мэр Жан- Мишель Эйро не стал подробно комментировать наследство, однако заметил, что сумма, о которой идет речь, является "значительной для Шамбон-сюр-Линьон". Он также отметил, что Швам хотел, чтобы его деньги были в первую очередь потрачены на поддержку образования и программы для молодежи.

По данным газеты, жители Шамбон-сюр-Линьон спасли несколько тысяч евреев во Время второй мировой войны.

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