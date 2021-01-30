Космонавты и астронавты в течение недели мало общаются на МКС - член экипажа
17:00 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским космонавтам на Международной космической станции (МКС) в течение рабочей недели удается обменяться с американскими коллегами только парой фраз. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на борту МКС.
По его словам, каких-либо границ между российским и американским сегментами на станции нет, все космонавты и астронавты свободно перемещаются, спокойно общаются друг с другом. "В основном, в течение рабочей недели это короткое общение - мы просто обмениваемся парой фраз, когда пролетаем мимо", - рассказал Кудь-Сверчков в видео, выложенном на его странице в соцсети "ВКонтакте".
Космонавт уточнил, что у них не так много времени для общения. "В выходные мы собираемся на совместный ужин, во время которого мы можем поболтать, обсудить прошедшую неделю, результаты работы, планы на следующую неделю или новости с Земли", - добавил он.
Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
НОВОСТИ
- 18:00 30.01.2021
- США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния отношений - Салливан
- 17:30 30.01.2021
- Австриец завещал 2 млн евро французской деревне, где его семья скрывалась от нацистов
- 16:00 30.01.2021
- Бенефициаром "дворца под Геленджиком" является Аркадий Ротенберг - пресс-служба
- 15:00 30.01.2021
- Контингент турецких военнослужащих прибыл в Азербайджан
- 14:00 30.01.2021
- Отношения США и России не нуждаются в перезагрузке, считает американский посол в Москве
- 13:04 30.01.2021
- На северо-западе Москвы возник крупный пожар в результате взрыва газовых баллонов
- 12:30 30.01.2021
- Банки в РФ больше не смогут блокировать счета клиентов без объяснения причин
- 12:00 30.01.2021
- Уровень доверия Путину опустился до 53% - опрос
- 11:30 30.01.2021
- В России выявили 19 032 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 30.01.2021
- ЕС отказался от блокировки поставок вакцины в Великобританию после жесткого ответа Лондона
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать