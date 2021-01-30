Бенефициаром "дворца под Геленджиком" является Аркадий Ротенберг - пресс-служба

16:00 Источник: Интерфакс

Бенефициаром комплекса зданий под Геленджиком, фигурирующего в расследовании оппозиционера Алексея Навального, является бизнесмен Аркадий Ротенберг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предпринимателя в субботу.

"Мне удалось несколько лет назад договориться с кредиторами, и я стал бенефициаром этого объекта несколько лет назад", - приводит пресс-служба слова Ротенберга.

"Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально. Рассчитываю, что закончим строительство отеля через пару лет", - сказал бизнесмен.

В пресс-службе уточнили, что в комплексе зданий разместится апарт-отель.

"Считаю, что в России достаточно много перспективных мест для развития гостиничного бизнеса разного уровня. Я часто путешествую внутри страны, многие из увиденных мной мест благодаря усилиям региональных и федеральных властей за последнее время стали инвестиционно-привлекательными. Пару примеров, которые всплывают в первую очередь: Дальний Восток, Алтай и, конечно же, Черноморское побережье", - продолжил Ротенберг, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым он занимается. "Локдаун, с одной стороны, показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой - обнажил нехватку объёмов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса", - сказал предприниматель.