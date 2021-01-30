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США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния отношений - Салливан

18:00 30.01.2021 Источник: Интерфакс

США готовы и дальше предоставлять России информацию о готовящихся террористических атаках, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях и отсутствие открытого диалога в сфере борьбы с терроризмом, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Я как американский посол горжусь тем, что мое правительство предоставляет информацию, которая помогает защищать россиян от насилия со стороны террористов. И мы всегда будем так поступать, независимо от состояния наших отношений, несмотря на отсутствие в настоящее время открытого диалога по борьбе с терроризмом, который мы раньше вели, но который был прекращен", - сказал он в субботу в эфире телеканала "Дождь".

Глава американской дипмиссии подчеркнул, что "это важно для правительств обеих наших стран". Он напомнил также о том, как больше года назад президент РФ Владимир Путин выразил благодарность в тот момент президенту США Дональду Трампу за информацию, которая помогла предотвратить теракт в Санкт-Петербурге.

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