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Военные в Мьянме сообщили, что их заявления о перевороте неверно интерпретировали

18:30 30.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Мьянмы сообщили, что некоторые организации и СМИ неверно интерпретировали слова главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина о возможности государственного переворота из-за предполагаемых фальсификаций на парламентских выборах. Об этом говорится в заявлении военных, которое опубликовало в субботу издание "Мьявади".

В заявлении канцелярии главнокомандующего говорится, что "некоторые организации и СМИ неверно истолковали слова главнокомандующего", сообщив, что вооруженные силы "намерены отменить конституцию". По их данным, слова Мин Аун Хлаина были вырваны из контекста. "Военные будут действовать в рамках действующего законодательства, соблюдая конституцию", - подчеркивается в публикации. Вместе с тем в вооруженных силах пояснили, что в своей речи главнокомандующий говорил не о необходимости отменить действующую конституцию, а, наоборот, разъяснял задачи по ее защите.

Накануне электронная версия газеты "Ирравадди" сообщила, что встреча представителей правительства и вооруженных сил Мьянмы, направленная на преодоление текущего политического кризиса, вызванного недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, завершилась безуспешно. Согласно ее данным, военные не исключали государственного переворота, если не будет проведено расследование итогов голосования, которые, как они считают, были фальсифицированы. Издание также указывало, что во время недавней видеоконференции с курсантами колледжа национальной обороны генерал Мин Аун Хлаин подчеркнул, что конституция является "основным законом для всех законов", отметив, что всем необходимо ее соблюдать. При этом, по его словам, "если человек не соблюдает закон, будь то даже конституция, то она должна быть отменена".

Подобные заявления вызвали беспокойство общественности по поводу возможного военного переворота в Мьянме. Иностранные дипломаты также были взволнованы эскалацией политической напряженности. Посольство США в этой связи опубликовало совместное заявление 16 дипломатических миссий, в котором содержится призыв к военным "придерживаться демократических норм".

8 ноября в Мьянме на фоне второй волны распространения коронавирусной инфекции и действующих в этой связи ограничений состоялись парламентские выборы. Безоговорочную победу на них одержала правящая партия "Национальная лига за демократию" (НЛД) во главе с Аун Сан Су Чжи. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза, считавшаяся главным конкурентом НЛД, получила минимальное количество мест в парламенте страны. Таким образом, формированием правительства и выборами президента займется НЛД.

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