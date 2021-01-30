Десантный корабль "Петр Моргунов" усилит российскую арктическую группировку
19:00 30.01.2021 Источник: Интерфакс
Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" в субботу завершил переход с Балтики и прибыл в главную базу Северного флота РФ - Североморск, сообщил флот.
"Церемония торжественной встречи прошла с участием командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева. Он приветствовал экипаж БДК и поздравил с прибытием в главную базу Северного флота - Североморск, который станет основным пунктом базирования корабля", - говорится в сообщении Северного флота.
"Александр Моисеев отметил, что корабль усилит соединение десантных кораблей и, в основном, будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки Северного флота", - отмечается в сообщении.
"Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже свёрстаны", - сказал командующий.
АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" 23 декабря 2020 года официально передало БДК "Петр Моргунов" ВМФ России, он вошёл в состав 121-й бригады Северного флота.
Корабль "Петр Моргунов", строительство которого было начато в феврале 2016 года, планировалось передать флоту в 2018 году. Но только в мае 2018 года БДК был спущен на воду. Заводские ходовые испытания начались в конце 2019 года. За это время корабль неоднократно возвращался на завод для устранения выявленных замечаний.
БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов, а также буксируемую артиллерию. Дальность похода - до 3,5 тыс. морских миль, скорость хода - 16 узлов.
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