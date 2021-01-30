В ГУВД Москвы отметили эффективность уличных видеокамер в поиске преступников
18:40 30.01.2021
Установленные в Москве уличные видеокамеры эффективно помогают в поиске преступников. По данным столичного ГУВД, в прошлом году система городского видеонаблюдения – правоохранительный сегмент АПК «Безопасный город» позволил раскрыть 5 085 преступлений, из них 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2713 краж.
В Москве работают более 189 тыс. камер. Система не только позволяет раскрывать преступления различной степени тяжести, но и способствует профилактике правонарушений в общественных местах, как в повседневной жизни, а так же при проведении массовых мероприятий.
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