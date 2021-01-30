0
0
104
НОВОСТИ

Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

18:45 30.01.2021

Примерно 40% задержанных на несанкционированной акции 23 января в Москве - приезжие, сообщает агентство "Москва". По данным Главного управления МВД РФ по Москве в мероприятии в прошлую субботу, 23 января, принимали участие около 4 тыс. человек. Следственный комитет России начал расследование 21 уголовного дела и инициировал шесть доследственных проверок о несанкционированных акциях в России. Акция проводилась сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального в знак протеста против его ареста, по их данным в акции участвовало несколько десятков тысяч человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:30 30.01.2021
Российский саночник Роман Репилов занял первое место на ЧМ в германском Кенигcзе
0
58
19:00 30.01.2021
Десантный корабль "Петр Моргунов" усилит российскую арктическую группировку
0
132
18:40 30.01.2021
В ГУВД Москвы отметили эффективность уличных видеокамер в поиске преступников
0
131
18:30 30.01.2021
Военные в Мьянме сообщили, что их заявления о перевороте неверно интерпретировали
0
170
18:00 30.01.2021
США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния отношений - Салливан
0
198
17:30 30.01.2021
Австриец завещал 2 млн евро французской деревне, где его семья скрывалась от нацистов
0
267
17:00 30.01.2021
Космонавты и астронавты в течение недели мало общаются на МКС - член экипажа
0
315
16:00 30.01.2021
Бенефициаром "дворца под Геленджиком" является Аркадий Ротенберг - пресс-служба
0
425
15:00 30.01.2021
Контингент турецких военнослужащих прибыл в Азербайджан
0
471
14:00 30.01.2021
Отношения США и России не нуждаются в перезагрузке, считает американский посол в Москве
0
485

Возврат к списку