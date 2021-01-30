Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие

18:45

Примерно 40% задержанных на несанкционированной акции 23 января в Москве - приезжие, сообщает агентство "Москва". По данным Главного управления МВД РФ по Москве в мероприятии в прошлую субботу, 23 января, принимали участие около 4 тыс. человек. Следственный комитет России начал расследование 21 уголовного дела и инициировал шесть доследственных проверок о несанкционированных акциях в России. Акция проводилась сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального в знак протеста против его ареста, по их данным в акции участвовало несколько десятков тысяч человек.