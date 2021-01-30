0
0
0
НОВОСТИ

Российский саночник Роман Репилов занял первое место на ЧМ в германском Кенигcзе

19:30 30.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе. 

Вторым стал немец Феликс Лох. Третье место занял австриец Давид Гляйршер.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 30.01.2021
Десантный корабль "Петр Моргунов" усилит российскую арктическую группировку
0
132
18:45 30.01.2021
Около 40% задержанных в ходе акции 23 января в Москве – приезжие
0
136
18:40 30.01.2021
В ГУВД Москвы отметили эффективность уличных видеокамер в поиске преступников
0
131
18:30 30.01.2021
Военные в Мьянме сообщили, что их заявления о перевороте неверно интерпретировали
0
170
18:00 30.01.2021
США будут передавать России информацию для предотвращения терактов вне зависимости от состояния отношений - Салливан
0
198
17:30 30.01.2021
Австриец завещал 2 млн евро французской деревне, где его семья скрывалась от нацистов
0
267
17:00 30.01.2021
Космонавты и астронавты в течение недели мало общаются на МКС - член экипажа
0
315
16:00 30.01.2021
Бенефициаром "дворца под Геленджиком" является Аркадий Ротенберг - пресс-служба
0
425
15:00 30.01.2021
Контингент турецких военнослужащих прибыл в Азербайджан
0
471
14:00 30.01.2021
Отношения США и России не нуждаются в перезагрузке, считает американский посол в Москве
0
485

Возврат к списку