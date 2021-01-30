Российский саночник Роман Репилов занял первое место на ЧМ в германском Кенигcзе
19:30 30.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигcзе.
Вторым стал немец Феликс Лох. Третье место занял австриец Давид Гляйршер. Эхо Москвы
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