"Британский штамм" коронавируса обнаружен в Узбекистане

20:00 Источник: Интерфакс

В Узбекистане новый тип COVID-19, так называемый "британский штамм", выявлен у десятилетней девочки, которая 23 января вместе с семьей вернулась из Дубая, сообщил в субботу заместитель министра здравоохранения - начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия республики Баходир Юсупалиев.

"У 10-летней гражданки Узбекистана, прибывшей из ОАЭ, обнаружен "британский штамм" коронавируса. Это первый случай регистрации данного типа COVID-19 на территории страны", - сказал Юсупалиев.

По его словам, девочка направлена в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное. У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, и они находятся на домашнем карантине.