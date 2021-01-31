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Байден собирается выступить с речью о своем видении внешней политики США

09:15 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в понедельник намерен выступить с речью о своем видении внешней политики государства. Об этом со ссылкой на источник в американской администрации сообщила в субботу телекомпания Эн-би-си.

По ее информации, свои планы глава государства озвучит во время ранее анонсированного посещения Госдепартамента, где он встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Как отмечает Эн-би-си, президент планирует также подписать ряд указов в области внешней политики.

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