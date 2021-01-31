В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с ожиданием несогласованной акции

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы из-за несогласованной акции, к участию в которой призывают в социальных сетях.

Как передают корр. ТАСС, полицейские перекрыли Лубянку для пешеходов. Вдоль тротуаров на Мясницкой улице, Лубянском проезде и других улицах, прилегающих к Лубянке, выставлены металлические ограждения, переход с Мясницкой улицы на Лубянку и Старую площадь перекрыт. За исключением Лубянской площади, проходы для пешеходов пока свободны.

В городе выставлены усиленные наряды полиции у зданий посольств и на ключевых развязках дорог. Возле центральных станций метро дежурят сотрудники полиции, выставлена спецтехника и автозаки.