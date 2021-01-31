Данные университета Джонса Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 31 января, 2021
09:30 31.01.2021 Источник: Интерфакс
Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 102 млн 577 тыс. 980 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 219 тыс. 344, выздоровели более 73 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 69 тыс. 46 инфицированных COVID-19, зафиксировано 439 тыс. 439 летальных исходов, излечились около 16 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 746 тыс. 174, число скончавшихся - 154 тыс. 274, поправились более 10,4 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 176 тыс. 975 заболевших, из них умерли 223 тыс. 945 человек, вылечились более 8,1 млн.
НОВОСТИ
- 11:00 31.01.2021
- В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метро
- 11:00 31.01.2021
- Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов - СМИ
- 10:40 31.01.2021
- В СК передали дело о нарушении санэпиднорм на несогласованной акции 23 января
- 10:36 31.01.2021
- ФБК отравил президенту США письмо с просьбой о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян
- 10:30 31.01.2021
- Из-за протестов В Лос-Анджелесе временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса
- 10:15 31.01.2021
- Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями
- 10:05 31.01.2021
- В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с ожиданием несогласованной акции
- 09:15 31.01.2021
- Байден собирается выступить с речью о своем видении внешней политики США
- 09:00 31.01.2021
- Макрон предложил Британии четко определить внешнеполитический курс
- 21:00 30.01.2021
- Полиция применила водометы против протестующих в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать