Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями

10:15 Источник: Интерфакс

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в воскресенье на Дальнем Востоке, сопровождались задержаниями, передают корреспонденты "Интерфакса" с места событий.

В ряде городов несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей. Малочисленной была несанкционированная акция возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области.

Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, там в городах прошли задержания участников акций. Во Владивостоке выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади города. В Хабаровске акция проходила на площади имени Ленина и продолжалась около часа.

Управление МВД по Хабаровскому краю сообщает, что в Хабаровске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 13 человек. Общее количество участников - 58. Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг вышли около 60 человек.