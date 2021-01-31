Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями
10:15 31.01.2021 Источник: Интерфакс
Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в воскресенье на Дальнем Востоке, сопровождались задержаниями, передают корреспонденты "Интерфакса" с места событий.
В ряде городов несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей. Малочисленной была несанкционированная акция возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области.
Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, там в городах прошли задержания участников акций. Во Владивостоке выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади города. В Хабаровске акция проходила на площади имени Ленина и продолжалась около часа.
Управление МВД по Хабаровскому краю сообщает, что в Хабаровске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 13 человек. Общее количество участников - 58. Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг вышли около 60 человек.
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