0
0
127
НОВОСТИ

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями

10:15 31.01.2021 Источник: Интерфакс

Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в воскресенье на Дальнем Востоке, сопровождались задержаниями, передают корреспонденты "Интерфакса" с места событий.

В ряде городов несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей. Малочисленной была несанкционированная акция возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области.

Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, там в городах прошли задержания участников акций. Во Владивостоке выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади города. В Хабаровске акция проходила на площади имени Ленина и продолжалась около часа.

Управление МВД по Хабаровскому краю сообщает, что в Хабаровске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 13 человек. Общее количество участников - 58. Во Владивостоке, по информации департамента внутренней политики, на митинг вышли около 60 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 31.01.2021
В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метро
0
36
11:00 31.01.2021
Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов - СМИ
0
37
10:40 31.01.2021
В СК передали дело о нарушении санэпиднорм на несогласованной акции 23 января
0
76
10:36 31.01.2021
ФБК отравил президенту США письмо с просьбой о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян
0
107
10:30 31.01.2021
Из-за протестов В Лос-Анджелесе временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса
0
104
10:05 31.01.2021
В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с ожиданием несогласованной акции
0
144
09:30 31.01.2021
Данные университета Джонса Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 31 января, 2021
0
153
09:15 31.01.2021
Байден собирается выступить с речью о своем видении внешней политики США
0
171
09:00 31.01.2021
Макрон предложил Британии четко определить внешнеполитический курс
0
170
21:00 30.01.2021
Полиция применила водометы против протестующих в Париже
0
766

Возврат к списку