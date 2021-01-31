Из-за протестов В Лос-Анджелесе временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"



Один из крупнейших в США пунктов вакцинации от нового коронавируса в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) в субботу на время прекратил принимать граждан из-за демонстрации, участники которой выступали против прививок от инфекции. Об этом сообщила газета "Лос-Анджелес таймс".



Указанный центр расположен на территории стадиона. Вход в него закрыли примерно на час сотрудники службы пожарной охраны в целях безопасности из-за демонстрации. В ней приняли участие около 50 человек.



В числе манифестантов были представители движений, выступающих против вакцинации, а также члены ультраправых объединений. Они призывали местных жителей не вакцинироваться. Протестующие, в частности, заявляли, что это якобы может быть опасно, и выступали с критикой властей Калифорнии.



Во время демонстрации никто не пострадал. Об арестах не сообщалось.











