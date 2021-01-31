ФБК отравил президенту США письмо с просьбой о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян
10:36 31.01.2021 Источник: Интерфакс
Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей", сообщил телеканал CNN.
В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". В нем также отмечается, что семеро из 35 уже находятся под американскими санкциями.
В письме говорится, что "Запад должен наказать лиц", принимающих решения против демократических свобод и замешанных в коррупции.
При этом Ашурков заявил CNN, что ФБК не хотел обнародовать список до тех пор, пока не будет собрано полное досье на указанных в письме лиц, но арест оппозиционера Алексея Навального показал, что "нужно действовать".
НОВОСТИ
- 11:00 31.01.2021
- В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метро
- 11:00 31.01.2021
- Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов - СМИ
- 10:40 31.01.2021
- В СК передали дело о нарушении санэпиднорм на несогласованной акции 23 января
- 10:30 31.01.2021
- Из-за протестов В Лос-Анджелесе временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса
- 10:15 31.01.2021
- Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями
- 10:05 31.01.2021
- В центре Москвы усилены меры безопасности в связи с ожиданием несогласованной акции
- 09:30 31.01.2021
- Данные университета Джонса Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 31 января, 2021
- 09:15 31.01.2021
- Байден собирается выступить с речью о своем видении внешней политики США
- 09:00 31.01.2021
- Макрон предложил Британии четко определить внешнеполитический курс
- 21:00 30.01.2021
- Полиция применила водометы против протестующих в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать