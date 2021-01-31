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ФБК отравил президенту США письмо с просьбой о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян

10:36 31.01.2021 Источник: Интерфакс

Российский Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции, по меньшей мере, "против восьми высокопоставленных российских представителей", сообщил телеканал CNN.

В письме на имя Байдена ФБК представил и более широкий список из 35 человек, но восемь из них находятся в "приоритетном шорт-листе". В нем также отмечается, что семеро из 35 уже находятся под американскими санкциями.

В письме говорится, что "Запад должен наказать лиц", принимающих решения против демократических свобод и замешанных в коррупции.

При этом Ашурков заявил CNN, что ФБК не хотел обнародовать список до тех пор, пока не будет собрано полное досье на указанных в письме лиц, но арест оппозиционера Алексея Навального показал, что "нужно действовать".

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