В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метро

11:00 Источник: Интерфакс

По требованию полиции с 8:00 воскресенья для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты 7 станций метро в центральной части Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

"Для пересадки пользуйтесь Кольцевой линией. По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро. Пожалуйста, будьте внимательны!" - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале.

Ограничения касаются станций "Александровский сад" Филевской линии, "Охотный ряд" Сокольнической линии, "Театральная" Замоскворецкой линии, "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии, "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии, "Лубянка" Сокольнической линии, "Китай-город" Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линии.

В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метрополитена, запрещена парковка автомобилей на нескольких улицах, площадях и набережных, изменены почти 25 маршрутов движения общественного транспорта.