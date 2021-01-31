В Москве начались задержания участников несанкционированных акций
11:38 31.01.2021 Источник: Интерфакс
У метро "Чистые пруды" в центре Москвы начались задержания участников несанкционированных акций, выступающих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса". Активисты начали собираться там с утра в воскресенье.
Полиция предупредила о незаконности проведения акции, после чего несколько человек были задержаны.
Выход из метро "Чистые пруды" с одной стороны полностью перекрыт, полиция направляет пассажиров в обход. Кафе около станции "Чистые пруды" работают только на вынос. Движение для пешеходов со стороны "Чистых прудов" в сторону Лубянской площади перекрыто полицией, однако проезд машин такси и каршеринга пока не ограничивают.
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