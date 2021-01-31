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НОВОСТИ

В Москве начались задержания участников несанкционированных акций

11:38 31.01.2021 Источник: Интерфакс

У метро "Чистые пруды" в центре Москвы начались задержания участников несанкционированных акций, выступающих в поддержку оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса". Активисты начали собираться там с утра в воскресенье.

Полиция предупредила о незаконности проведения акции, после чего несколько человек были задержаны.

Выход из метро "Чистые пруды" с одной стороны полностью перекрыт, полиция направляет пассажиров в обход. Кафе около станции "Чистые пруды" работают только на вынос. Движение для пешеходов со стороны "Чистых прудов" в сторону Лубянской площади перекрыто полицией, однако проезд машин такси и каршеринга пока не ограничивают.

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