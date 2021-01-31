Данные о заражении коронавирусом в России на 31 января, 2021
11:20 31.01.2021 Источник: Интерфакс
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 18 тыс. 359 случаев, умерли за сутки 485 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 18 тыс. 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 997 (10,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За сутки было подтверждено 485 летальных сходов от коронавируса, выздоровели 20 тыс. 040 человек.
В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 284 новых случаев COVID-19 за сутки, 66 пациентов скончались, 5 тыс. 502 выписаны по выздоровлению.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 850 тыс. 439 случаев коронавирусной инфекции (+0,48%), 73 тыс. 182 умерших и 3 млн. 300 тыс. 004 выписанных.
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