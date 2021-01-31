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Полиция Петербурга проводит обыски по делам несогласованного шествия 23 января

12:10 31.01.2021 Источник: Интерфакс

Полиция Петербурга в воскресенье проводит серию обысков по делу о блокировании дорог участниками несогласованного шествия 23 января, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

"31 января ранним утром одномоментно по 33 адресам - по 29 в Петербурге и четырем в Ленинградской области сотрудники ГУ МВД России начали серию обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, предусмотренного статьей 267 УК РФ (Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на улично-дорожной сети - ИФ)", - сообщили в главке.

В ходе обысков изъята литература и предметы, свидетельствующие о противоправных действиях. Решается вопрос о привлечении нескольких человек в качестве подозреваемых, добавили в полиции.

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