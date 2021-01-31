Под задержанием ОМОНом в Москве попал член СПЧ Николай Сванидзе

12:45 Источник: Интерфакс

Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали члена Совета по правам человека пои президенте РФ, журналиста Николая Сванидзе, который находится на несанкционированной акции в центре Москвы в качестве наблюдателя.

"Меня задержали, но уже отпустили, всё нормально. На акции я нахожусь в качестве наблюдателя", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в воскресенье.

На видео в соцсетях видно, как два сотрудника ОМОН Росгвардии уводят Сванидзе с места проведения акции в центре Москвы.