Под задержанием ОМОНом в Москве попал член СПЧ Николай Сванидзе
12:45 31.01.2021 Источник: Интерфакс
Сотрудники ОМОН Росгвардии задержали члена Совета по правам человека пои президенте РФ, журналиста Николая Сванидзе, который находится на несанкционированной акции в центре Москвы в качестве наблюдателя.
"Меня задержали, но уже отпустили, всё нормально. На акции я нахожусь в качестве наблюдателя", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в воскресенье.
На видео в соцсетях видно, как два сотрудника ОМОН Росгвардии уводят Сванидзе с места проведения акции в центре Москвы.
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