В районе трех вокзалов Москве участники незаконной акции перекрыли движение транспорта

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники незаконной акции в центре Москвы шествием отправились от метро «Красные ворота» до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трех вокзалов.

Как передают корреспонденты ТАСС, собравшиеся несколькими группами устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. Сейчас полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы. Возле станций метро «Красные ворота» и «Сухаревская» скопления людей уже нет, полиция снимает оцепление.