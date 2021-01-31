0
0
0
НОВОСТИ

В районе трех вокзалов Москве участники незаконной акции перекрыли движение транспорта

13:30 31.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники незаконной акции в центре Москвы шествием отправились от метро «Красные ворота» до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трех вокзалов.

Как передают корреспонденты ТАСС, собравшиеся несколькими группами устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. Сейчас полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади в сторону метро «Красные ворота», протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы. Возле станций метро «Красные ворота» и «Сухаревская» скопления людей уже нет, полиция снимает оцепление.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 31.01.2021
Под задержанием ОМОНом в Москве попал член СПЧ Николай Сванидзе
0
131
12:10 31.01.2021
Полиция Петербурга проводит обыски по делам несогласованного шествия 23 января
0
193
11:38 31.01.2021
В Москве начались задержания участников несанкционированных акций
0
289
11:20 31.01.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 31 января, 2021
0
243
11:00 31.01.2021
В центре Москвы ограничено движение пешеходов, закрыто 7 семь станций метро
0
251
11:00 31.01.2021
Команду Трампа по делу об импичменте покинули пять адвокатов - СМИ
0
260
10:40 31.01.2021
В СК передали дело о нарушении санэпиднорм на несогласованной акции 23 января
0
281
10:36 31.01.2021
ФБК отравил президенту США письмо с просьбой о введении санкций против ряда высокопоставленных россиян
0
371
10:30 31.01.2021
Из-за протестов В Лос-Анджелесе временно закрыли крупный пункт вакцинации от коронавируса
0
275
10:15 31.01.2021
Несогласованные акции в поддержку Навального прошли на Дальнем Востоке с задержаниями
0
347

Возврат к списку