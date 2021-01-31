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Полиция впервые применила в Москве тактику "крэкдауна" - СМИ

14:16 31.01.2021 Источник: Интерфакс

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Фото Андрея Мельникова / НГ. Все фото
Сотрудники правоохранительных органов впервые применили тактику "крэкдауна" - практически весь центр Москвы оказался перекрыт, была остановлена работа, по меньшей мере, десяти центральных станций метро.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального первоначально планировали собраться на Лубянской площади. Однако полиция заблокировала доступ прохожих.

Все подходы к Лубянке с раннего утра оказались перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов был запрещен, однако проезд наземного транспорта не ограничивался. На самой площади находились сотрудники силовых структур и пресса.

Как передавали корреспонденты "Интерфакса", участники несанкционированной акции начали собираться на Чистых прудах возле памятника Грибоедову. Там произошли первые задержания.

Поскольку Мясницкая улица в сторону Лубянки, а также Чистопрудный бульвар в сторону Трубной площади оказались перекрыты, собравшиеся переместились в сторону метро "Красные ворота" и Сухаревской площади.

Затем протестующие направились к Комсомольской площади. Следом туда были стянуты дополнительные силы полиции и собравшиеся были рассредоточены. Оставшиеся протестующие направились в сторону метро "Красносельская".

Во время пресечения несанкционироанной акции в автозаках оказались десятки человек. Среди задержанным преимущественно молодые мужчины, несовершеннолетних практически нет.

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