Полиция впервые применила в Москве тактику "крэкдауна" - СМИ
14:16 31.01.2021 Источник: Интерфакс
|Фото Андрея Мельникова / НГ. Все фото
Сторонники оппозиционера Алексея Навального первоначально планировали собраться на Лубянской площади. Однако полиция заблокировала доступ прохожих.
Все подходы к Лубянке с раннего утра оказались перекрыты несколькими кордонами полиции, проход пешеходов был запрещен, однако проезд наземного транспорта не ограничивался. На самой площади находились сотрудники силовых структур и пресса.
Как передавали корреспонденты "Интерфакса", участники несанкционированной акции начали собираться на Чистых прудах возле памятника Грибоедову. Там произошли первые задержания.
Поскольку Мясницкая улица в сторону Лубянки, а также Чистопрудный бульвар в сторону Трубной площади оказались перекрыты, собравшиеся переместились в сторону метро "Красные ворота" и Сухаревской площади.
Затем протестующие направились к Комсомольской площади. Следом туда были стянуты дополнительные силы полиции и собравшиеся были рассредоточены. Оставшиеся протестующие направились в сторону метро "Красносельская".
Во время пресечения несанкционироанной акции в автозаках оказались десятки человек. Среди задержанным преимущественно молодые мужчины, несовершеннолетних практически нет.
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