Супруга Алексея Навального Юлия задержана полицией
14:45 31.01.2021 Источник: Интерфакс
Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия задержана в центре Москвы, сообщают очевидцы. Навальную препроводили в автозак.
Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.
Задержания участников несанкционированного протеста начались возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный, передает корреспондент "Интерфакса".
Сотрудники правоохранительных органов заблокировали подходы к изолятору, выстроившись в живую цепь на прилегающих улицах. Они предупредили протестующих о незаконности акции. Те не послушались. Тогда полиция начала массовые задержания, люди начали разбегаться.
Сторонники оппозиции, вытесненные из центра Москвы, направились в сторону изолятора. Тем временем полиция направила туда дополнительные силы.
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