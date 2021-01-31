Супруга Алексея Навального Юлия задержана полицией

14:45 Источник: Интерфакс

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия задержана в центре Москвы, сообщают очевидцы. Навальную препроводили в автозак.

Как сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом) Иван Жданов в эфире "Навальный Live", Навальную задержали в районе улицы Стромынка.

Задержания участников несанкционированного протеста начались возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный, передает корреспондент "Интерфакса".

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали подходы к изолятору, выстроившись в живую цепь на прилегающих улицах. Они предупредили протестующих о незаконности акции. Те не послушались. Тогда полиция начала массовые задержания, люди начали разбегаться.

Сторонники оппозиции, вытесненные из центра Москвы, направились в сторону изолятора. Тем временем полиция направила туда дополнительные силы.