По данным ОНК, в Москве на незаконных акциях задержано уже 150 человек
14:50 31.01.2021 Источник: Интерфакс
В Общественной наблюдательной комиссии сообщают о 150 задержанных участников несанкционированной акции в Москве.
"По нашим данным, задержаны около 150 человек", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. По его словам, часть задержанных уже доставлена в отделы полиции.
Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила о задержании около 120 человек на несанкционированной акции в Москве.
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