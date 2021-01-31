По данным ОНК, в Москве на незаконных акциях задержано уже 150 человек

14:50 Источник: Интерфакс

В Общественной наблюдательной комиссии сообщают о 150 задержанных участников несанкционированной акции в Москве.

"По нашим данным, задержаны около 150 человек", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников. По его словам, часть задержанных уже доставлена в отделы полиции.

Ранее уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева сообщила о задержании около 120 человек на несанкционированной акции в Москве.