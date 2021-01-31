Глава СПЧ Фадеев: То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение к защите прав...

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что проходящие в воскресенье в России несанкционированные акции являются провокацией и не имеют отношения к защите прав.

«То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, — это провокация», — заявил он в беседе с ТАСС. «То, что было заявлено несколько дней назад, — призыв активистов идти на Лубянку, на Старую площадь, где расположены здания ФСБ, где расположены здания Администрации президента, — ничего, кроме провокации, за этим не стоит», — пояснил Фадеев.