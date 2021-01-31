Фадеев заявил, что Сванидзе и Бабушкин "посещают подобные акции уже много лет в личном качестве"

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в СПЧ не принимали официального решения отправить наблюдателей на несогласованные акции.

«В СПЧ нет института наблюдателей. Никаких решений о том, чтобы отправить официальных наблюдателей, нет», — заявил глава СПЧ ТАСС в воскресенье.

«Николай Карлович [Сванидзе], и Андрей Бабушкин (насколько я знаю, сейчас он будет смотреть, что происходит в отделениях полиции), и Александр Верховский, насколько я знаю, там были — они традиционно посещают подобные акции уже много лет в личном качестве», — добавил он.